'Juan Carlos I' ha estado hoy en el plató de El Intermedio, donde ha hablado de su gusto por la democracia, la ley de vivienda o la vida en Abu Dabi. Además, el 'rey emérito', gracias a la imitación de Raúl Pérez, se ha atrevido a dar rienda suelta a su faceta musical.

"No sé a qué viene tanto revuelo cada vez que vengo a España, ¿por qué no se callan estos periodistas?", afirma el 'rey Juan Carlos' en el vídeo sobre estas líneas antes de hacer su particular versión de 'A quién le importa' de Alaska y Dinarama.

"Hacienda me señala, estoy en el destierro, mi hijo no me habla, me han 'endosao' al nieto, qué más me da, yo regreso a Sanxenxo ¡Que abran los bares! ¡Vuelve el abuelo!" son algunas de las estrofas que entona el monarca, que se pregunta "¿a quién le importa dónde yo vaya? ¿A quién le importa si es a Galicia? Yo vuelvo aquí y aquí volveré, porque tengo un jet".