El rey Juan Carlos, imitación de Raúl Pérez mediante, visita el plató de El Intermedio para dar más detalles de su regreso a España. El monarca saluda a los dos presentadores del programa, en especial a Sandra Sabatés: "Eres la presentadora de televisión que mejor me cae, qué poco ojo tuvo Felipe", comenta el monarca.

El rey emérito afirma que "siempre he sido un firme defensor de la democracia". De hecho, cuando Wyoming le recuerda que a él no le votó nadie, le responde que "me votó Franco, el único que votaba por aquél entonces, vamos que saqué mayoría absoluta".

Sobre la ley de vivienda, Juan Carlos I asegura haber "vivido en mis propias carnes" este problema: "Mi hijo estuvo en casa hasta los 36 y al final al que desahucian es a mi", asegura el emérito, que también explica sus 'dificultades' para encontrar piso a Froilán.