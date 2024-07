En 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas llevaba a la calle el debate sobre las políticas de igualdad y si oprimen a los hombres. "Es de chiste, te lo pone Almodóvar en una película y te ríes", comentaba una mujer, mientras que un chico sostenía que "tengo muchísimo cuidado cuando veo una mujer femenina o una persona de otra diversidad sexual a la hora de dirigirme porque se genera una presunción hacia nosotros de peligrosidad".

"El feminismo no habla de violencia en el sentido general, sino que ataca a la figura del hombre", defendía este chico, a lo que una mujer le respondía en el vídeo sobre estas líneas que "las mujeres no tenemos ese excesivo cuidado porque nunca hemos ido y le hemos tocado el culo a nuestro jefe".

"Yo de antes pasaba usted por la calle y la veía guapa y le decía 'qué mujer más guapa'", afirmaba otro hombre, a lo que una señora le respondía que "yo me sentía ofendida y decía 'viejo verde'". "Igual usted se ofende porque ya no está tan guapa cuando tenía 20 años", reaccionaba el señor en un bochornoso momento que recupera ahora El Intermedio.

"A mi una mujer me pone una denuncia falsa y en 24 horas estoy en el calabozo", apuntaba este hombre, a lo que otro le recordaba que "según los datos del CGPJ, las denuncias falsas son el 1,5%": "Somos nosotros los que asesinamos, los que matamos y los que tenemos que respetar a la mujer", añadía.

En el caso de la desigualdad en los sueldos, un cocinero explicaba que ha tenido compañeras que han cobrado menos que él: "Han tenido mucha más valía que yo y no han podido escalar", aseguraba. Otra mujer señalaba que entró en una empresa junto a un compañero, que cobraba 1.000 euros más que él, y que al preguntar por ello "me dijeron que él tiene que casarse, crear una familia. Y a mí que me den".

"Si este edificio estuviera en llamas, ¿qué querrías, que subiera una bombera o un bombero?", planteaba el hombre, que denunciaba la diferencia en las pruebas de acceso para hombres y mujeres. Aún así, aseguraba que "yo lucho por la igualdad", si bien cuando le preguntaba Thais Villas si era feminista, sostenía que "yo soy ciudadano normal de la calle".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Columna.