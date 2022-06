El resultado de las elecciones andaluzas no ha sido satisfactorio ni para las izquierda ni para Vox. Pese a crecer dos escaños, la extrema derecha ha pinchado y pasa a ser irrelevante al no alcanzar su objetivo de entrar en la Junta. Sin embargo, Macarena Olona ha restado importancia a este revés, interpretando los resultados como un fracaso del presidente Sánchez. "Andalucía ha dicho no al socialismo y al Gobierno de Sánchez en Moncloa", ha afirmado la candidata de Vox.

Unas palabras a las que El Gran Wyoming contesta tajante desde el plató de El Intermedio a Macarena Olona: "Se olvida de algo también, los andaluces han dicho que no también a su plan de ser presidenta de Junta con Juanma Moreno de vicepresidente, como tanto repitió durante la campaña". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.