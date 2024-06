Andrea Ropero ha visitado el Ayuntamiento de Ripoll para entrevistar a su alcaldesa, Silvia Orriols, cuyo discurso ultranacionalista y antimigración ha sido clave para que su formación, Aliança Catalana, llegue al Parlament. Orriols asegura que ha solicitado hacer la entrevista íntegramente en catalán porque "mi nación hace 400 años que está ocupada por el Estado español que nos ha impuesto su lengua y, por lo tanto, me niego a hablarlo".

En el vídeo sobre estas líneas asegura que "en absoluto" se considera de extrema derecha, a pesar de que "evidentemente, sí" se considera islamófoba: "Intento proteger a las futuras generaciones de esta lacra", sostiene. Orriols admite que "Cataluña necesita una parte de inmigración, porque hay puestos de trabajo que se han de cubrir", si bien señala que "lo que no puede ser es que vivan de los subsidios y del esfuerzo del contribuyente catalán" o a "delinquir y atentar contra la integridad física de los catalanes".

La líder de Aliança Catalana asegura que los datos sobre las rentas de migrantes "están todos manipulados". Sin embargo, Andrea le pone frente a las cifras oficiales que dicen que del total de la población que recibe renta de ciudadanía, solo el 21% son inmigrantes. En el caso de los menores no acompañados, a los que Orriols acusa de cometer delitos, asegura que se basa en "noticias diarias que vemos en las redes sociales y en los medios públicos".

Sin embargo, la reportera de El Intermedio le recuerda que "ni la Guardia Urbana ni los Mossos d'Escuadra distinguen entre nacionalidad de menores", mientras que Orriols sí que sostiene que esos datos existen, aunque "no los tengo aquí". Sin embargo, Andrea le muestra que, según datos de los Mossos en 2019, "el 82% de los menores no acompañados no ha delinquido jamás", si bien la alcaldesa de Ripoll los pone en duda.

Orriols también defiende la existencia de una raza catalana que "el Estado español hace 400 años que tiene voluntad de aniquilar". Afirma que su plan sería hacerlo a través de "enviarnos inmigrantes de procedencia antioccidental y además conflictivos para generar esta inseguridad en nuestras calles". Por ello, apunta que "pronunciaría la independencia unilateral de Cataluña y defendería sus fronteras": "Tenemos todo el derecho a tener un ejército y a defender nuestras fronteras", sentencia.