Los principales líderes del PP han acudido a un desayuno informativo organizado por la coordinadora del partido, Cuca Gamarra, con el objetivo de cerrar filas y dar una imagen de unidad que, a la espera del congreso del mes de abril, de por zanjada la crisis interna.

Sin embargo, hay cuestiones como los acuerdos con Vox o las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contra los presupuestos en políticas de igualdad que siguen generando controversia en la formación. A la salida de este encuentro, Andrea Ropero ha preguntado a Ana Pastor, ex ministra popular, sobre su opinión como mujer de que en el pacto entre PP y Vox en Castilla y León se hable de 'violencia intrafamiliar' y no de una ley de violencia machista. El silencio de la ex presidenta del Congreso de los Diputados, en el vídeo sobre estas líneas.

