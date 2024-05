Piluchi, la 'señora bien' de El Intermedio, irrumpe en el plató cargando contra Eurovisión porque, afirma, "antes había canciones preciosas, pero ahora se lo ha quedado todo el lobby LGTBI invertido". El personaje interpretado por Cristina Gallego analiza la aprobación de la Consejería de Justicia, dirigida por Vox, de una asociación para la defensa de hombres maltratados por mujeres.

"Se ha acabado la impunidad esta feminazi y su mafia de las denuncias falsas", afirma la mujer ultraconservadora, a lo que Sandra Sabatés le responde que la asistencia que ofrece esta asociación "está basada en uno de los mayores bulos de la extrema derecha". La presentadora recuerda las estadísticas de los organismos judiciales, como que las denuncias falsas representan solo el 0,01% del total.

La 'señora bien' también comenta las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y afirma que "lo mismos derechos tienen los hombres a montar su asociación, y la necesitan mucho más, porque no tienen un ministerio, ni un día del hombre, ni sus manifestaciones para gritar 'la talla 40 me oprime y me revienta'".