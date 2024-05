Después de invitar a Wyoming y Sandra Sabatés a una fiesta en Las Ventas donde se lanzan vivas a Franco y se canta el 'Cara al Sol', la 'señora bien' de El Intermedio vuelve al plató para proponer otro plan: "Estaba mirando entradas para ir al cine y ya no hay película buena, o son porno, o de la Guerra Civil o de mariquitiquis", comenta 'Piluchi', que añade que "luego están las de Almodóvar, que son todo a la vez".

Por ello, 'celebra' en el vídeo sobre estas líneas la decisión del concejal de Cultura de Vox en Burriana, que ha vetado la entrada de las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' en la biblioteca municipal. "La primera es un bodrio feminazi sobre una muñeca y la segunda es un bodrio engañoso, porque piensas que va de apicultura y va de un niño trans", comenta la 'ultraconservadora' interpretada por Cristina Gallego.

"Ni la ha visto, ni sabe de qué va", alucina Wyoming al ver cómo el concejal 'renombra' la película como "20.000 especies de abejas submarinas": "Supongo que eso le convierte a él en el 'capitán Memo'", bromea el presentador. "¿Tú ves a Paul Newman subido en un coche rosa o cortándose el pito? Pues por algo será", apunta 'Piluchi', que reivindica "las películas de antes".

"Lo que no puede ser es que un concejal vete las películas que no van con su ideología, y menos aún que amenacen con expedientar al funcionario que dio la voz de alarma sobre esta censura", afirma Wyoming, que opina que "como se pongan a censurar todas las que no le gustan a Vox, la biblioteca de Burriana va a ser un pendrive con una copia pirata de 'Espartaco'".