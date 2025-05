La 'señora bien' 'asiste' a la manifestación contra el Gobierno: "Sánchez ni se inmuta pero es un hijo de..."

Cristina Gallego se convierte en la colaboradora más ultracatólica: Piluchi, la señora bien. La 'ultraconservadora' entre en el plató gritando varias consignas contra Pedro Sánchez: "Sánchez, felón, por tu culpa el apagón. Sánchez ni se inmuta pero es un hijo de...". Y es que 'Piluchi' asistió a la manifestación que se celebró este fin de semana en Madrid contra el Gobierno.

"Fui junto con un montón de españoles a la manifestación por España", explica 'Piluchi', "bueno, por España antes de que la conviertan en Venezuela". La 'ultracatólica' afirma que la manifestación estaba "hasta la bandera". "Había tanta gente como en el Orgullo pero con camioneros en vez de camioneras", añade.

Sandra Sabatés no duda en discutir a Piluchi el éxito de la manifestación ya que, como indica la presentadora, "algunos medios publicaron fotos de otras manifestaciones incluso de la pandemia para que pareciera que la cosa era un poco más multitudinaria". "Eso es porque estas manifestaciones no son como las vuestras, la gente es coqueta y seguro que han puesto esas fotos porque salíamos más jóvenes", afirma 'Piluchi'.

"No me vais a amargar el recuerdo del sábado", añade la 'señora bien', "sobre todo también porque ya me lo ha amargado la guerra fratricida que se ha abierto en la derecha". La 'ultracatólica' se hace eco del tweet publicado por el portavoz de Juventud de Vox, Javier Martínez Onsalo, en el que llamaba "traidor" a Espinosa de los Monteros por acudir a la manifestación con Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo.

"Entiendo que estuvo muy mal que se saliera de Vox, pero, tenemos que estar unidos", afirma 'Piluchi'. La 'señora bien' se anima a mandar un mensaje a todos los neoliberales: "Nos quieren separados pero, nos tendrán juntos dando la batalla. Que nunca se nos olvide que compartimos las mismas pasiones: ir a misa, defender los toros y, sobre todo, pedir las orejas y el rabo de Perro Sánchez".