Una señora de barrio rico cuenta cómo ha sido su primera experiencia pidiendo un crédito: "Uy, con un susto"

Thais Villas recorre un barrio rico y un barrio obrero para conocer cómo afrontan la crisis de la vivienda sus ciudadanos. La reportera quiere saber si, además de su vivienda habitual, tiene alguna propiedad más. Una señora de barrio rico, que heredó el piso en el que vive, explica que también tiene otro piso más pequeño que heredó de su tía.

La señora explica que acaba de pedir un crédito para comprar otro piso y reformarlo. Thais pregunta cómo se ha sentido al comprar por primera vez, "le habrá dolido el alma". "Uy, con un susto... como nunca había pedido un crédito", responde ella.

Una mujer de barrio obrero explica que no tiene más propiedades que su vivienda. "No me da la vida para más", afirma, "cuando el 18 me despidieron de la empresa conque... imagínate, no he podido ahorrar ni he heredado".