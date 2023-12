Andrea Ropero visita El Intermedio para presentar un reportaje en el que muestra el sentir de los diputados y diputadas antes del debate sobre la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Ropero ha podido hablar Rafael Hernando, del Partido Popular al que ha preguntado sobre si considera la amnistía anticonstitucional. El popular ha sido claro diciendo que "sin ninguna duda". Además, el portavoz adjunto del PP ha añadido que para "los socialistas, hasta que no necesitaron siete votos era inconstitucional".

Por su parte, Borja Sémper ha indicado que debería haber una reunión entre el PSOE y el Partido Popular ya que "está bien que los partidos políticos y los líderes políticos hablen". La reportera también ha querido saber su opinión sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. El portavoz popular, ha afirmado que "conviene avanzar" y que el PP ha tenido "una cuota de responsabilidad" sobre el bloqueo de los últimos cinco años. Como afirma Sémper, "he asumido siempre que el PP tiene una cuota de responsabilidad en que no se haya reformado el Consejo", pero añade, "lo que también digo es que no es exclusiva del PP".

La reportera ha preguntado a Pilar Alegría sobre las encuestas que afirman que muchos votantes socialistas no aceptan la ley de amnistía. Para la socialista, es entendible que "frente a cierto tipo de decisiones la gente pueda opinar de manera más positiva o crítica". Ropero, además, no ha perdido la oportunidad de hablar con Santos Cerdán, al que ha pregunta sobre la próxima reunión con Puigdemont. El diputado ha dicho que no tiene información sobre ese hecho pero que van a tener "muchas reuniones con Junts per Catalunya en esta legislatura".