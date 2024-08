Sandra Sabatés charló en su sección 'Mujer tenía que ser' con la historiadora del arte Sara Rubayo. Además, la conversación tuvo lugar en un sitio muy especial: el Museo del Prado. Como indicó la periodista, el trabajo de Rubayo es, precisamente, "rescatar del olvido a mujeres artistas que vivieron entre el 500 a.C hasta el siglo XVIII".

La historiadora explicó que las primeras mujeres que se acercaron a la pintura de manera profesional eran hijas de artistas. En la Edad Media las mujeres que aprendían a pintar eran las monjas debido a que en los monasterios se custodiaban gran cantidad de libros. "A través de la copia de los manuscritos accedían a la pintura", expuso Sara. "Después, también están las mujeres que pertenecían a familias nobles y se podían permitir una enseñanza superior", añadió.

A pesar de ello, no podían acceder al estilo de pintura que quisieran. "Aunque muchas de ellas sí que se saltaron algunas normas que les impedían tocar ciertos géneros pictóricos, lo habitual era que las mujeres se centrasen, fundamentalmente, en bodegones y retratos", explicó Rubayo. Además, muchas de ellas tan solo ponían sus iniciales en sus obras para ocultar su género debido a que estas se vendían más baratas si estaban pintadas por una mujer.

La historiadora destacó también una problemática que ha surgido en torno a las artistas femeninas y es que muchas mujeres no fueron incluidas en la historiografía, haciendo llegar, hasta nuestros días "ese discurso de que no existían o que las pocas que había eran malísimas y eso no es verdad". Esto es algo que sigue pesando con las artistas actuales ya que, como argumentó Rubayo, "en las ferias de arte son ellas las que venden su obra por menor precio y, además, también estamos en menor número representadas".

En el Museo del Prado, a pesar de que es una pinacoteca que está viva y cambia sus obras, "hay alrededor de 1600 obras expuestas de hombres y 24 de mujeres", indicó Sara. A pesar de ello, el museo está haciendo una grandísima labor para incorporar nuevas obras pintadas por mujeres.

