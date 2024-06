Andrea Ropero se traslada hasta el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la Ley de la Amnistía. La reportera ha podido charlar con Santos Cerdán, diputado y secretario de Organización del PSOE sobre la aprobación

Santos Cerdán ha transmitido a la reportera que se encuentra satisfecho con la aprobación de la ley porque "la democracia ha demostrado que el diálogo es lo más importante". Andrea pregunta entonces por las palabras de Esquerra Republicana, que han afirmado que el siguiente paso es el referéndum. "¿Va a ser una realidad?", pregunta la reportera. "Cada uno puede opinar lo que quiera y puede trabajar por lo que quiera, nosotros no estamos a favor del referéndum y lo conoce toda España", responde el diputado.

Ropero también le ha preguntado a Cerdán por el caso de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. "¿Por qué Sánchez ha delegado últimamente en varios de sus ministros la defensa del caso de Begoña Gómez?", pregunta Andrea. "¿Es el caso de Begoña Gómez o es el caso Peinado? Porque ayer escuchando a varios juristas puede parecer más un caso más del juez Peinado", responde el diputado. Sobre si el juez actual de mala fe, Cerdán expone que la actuación del juez "no es fácil de explicar".

Sobre el trabajo que se ha llevado a cabo para luchar contra la desinformación Santos Cerdán indica están trabajando "por sacar leyes y abordar las cosas con mucho diálogo". "Las cosas hay que hacerlas bien hechas, no escuchar los insultos que estamos escuchando. Cuando se hacen bien hechas hace falta trabajarlas y de un día para otro no se puede hacer una buena ley", añade. "No hay nada concreto, estamos trabajando en ello", concluye.