Enrique Cerezo ha sido preguntado por la polémica generada por el beso del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la Selección Española Jenni Hermoso. El presidente del Atlético de Madrid no ha dudado en afirmar que es un tema "que no le preocupa, ni le importa" ni le gusta hablar de ello ya que "no tiene nada que decir".

La presentadora de El Intermedio, Sandra Sabatés, no ha dudado en responder a las declaraciones de Cerezo que ha definido como "sorprendentes". Como expone la periodista, el presidente del Atlético de Madrid ha puesto en el mismo plano al agresor y a la víctima y ha destacado la afirmación de que "no le gusta hablar de ello".

Como dice Sabatés, las primeras que no querrían hablar de ello son las propias jugadoras, que preferirían hablar de sus "logros deportivos y no del maltrato que reciben por parte de su federación". La periodista finaliza su intervención añadiendo que hasta que desaparezca esta discriminación y las humillaciones "habrá que hablar de estas cosas y dejar de echar balones fuera".