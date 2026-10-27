El Gobierno cree que con el pacto PP-Vox para el Senado "nace un nuevo partido": "Hoy han decidido casarse"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, atiende a los medios a su llegada al Congreso de los Diputados

El contexto El ministro de Hacienda, Arcadi España, ironiza sobre el pacto de ambas formaciones, que hasta ahora "parecía que se lanzaban miradas, que se decían cosas para coincidir y que quedaban de vez en cuando". "Da igual a quién votes, porque vas a votar siempre a la extrema derecha", afirma.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado el pacto entre el Partido Popular y Vox para concurrir juntos al Senado, afirmando que supone "votar siempre a la extrema derecha". Durante una entrevista en 'La noche en 24 horas' de 'TVE', España ironizó sobre la alianza, describiéndola como un "nuevo partido" que busca frenar la candidatura conjunta de PSOE y otras izquierdas en el Senado. Además, defendió la diferencia entre pactar con partidos progresistas y un "bloque de derecha" que propone retrocesos. España condenó los disturbios en Barcelona y criticó a PP y Vox por desestabilizar el sistema electoral y atacar al Gobierno. Subrayó que España es una democracia avanzada, pero lamentó los "tics del pasado" de la derecha.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que "hoy ha nacido un nuevo partido", tras el pacto alcanzado este lunes entre el Partido Popular y Vox para concurrir conjuntamente al Senado, y ha asegurado que votar dicha unión supone "votar siempre a la extrema derecha". "Hoy han decidido casarse", ha ironizado.

"Antes parecía que se lanzaban miradas, que se decían cosas para coincidir, que quedaban de vez en cuando, pero hoy han decidido casarse. Hoy ha nacido un nuevo partido, que es el Partido Popular y Vox, y donde da igual a quién votes, porque vas a votar siempre a la extrema derecha", ha declarado este lunes Arcadi durante una entrevista en 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, hayan cerrado un acuerdo en el Senado que afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre. En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no lo hará en tres.

El PP y Vox aspiran con su pacto a controlar tres quintas partes del Senado: podrán cambiar la composición del Constitucional

Ante ello, Arcadi España ha argumentado que "no es lo mismo" pactar con partidos progresistas que "no cuestionan derechos adquiridos" y que "no quieren censurar", frente a "un bloque de derecha" que propone "retrocesos". "No recuerdo ninguna campaña electoral en nuestra democracia donde el programa del Partido Popular y Vox sea decirnos que vamos a vivir peor si ellos gobiernan", ha indicado.

"Nosotros no insultamos pero luego escuchamos a los otros que insultan gravemente al presidente del Gobierno; es el miedo también contra la esperanza y el optimismo; y nosotros somos un partido optimista que confía en su país y que cree que nos ha ido bien y que nos puede ir mejor", ha reivindicado, aseverando que "los ánimos están fuertes".

Condena "sin paliativos" de la violencia

Preguntado por los disturbios del pasado sábado en Barcelona, el ministro ha suscrito las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildándolos de "puro vandalismo" y ha condenado "sin paliativos" todo tipo de "violencia". "La justicia tiene que actuar y es lo que está haciendo", ha remarcado.

En este contexto, ha criticado a PP y Vox por, a su juicio, "utilizar cualquier cosa que pasa para atacar al Gobierno", alegando que "hacen un flaco favor a la democracia". Asimismo, ha reprochado a ambos que "desestabilicen" y "pongan en duda" el sistema electoral diciendo que "el voto por correo y el voto de los descendientes de españoles que viven en otros países no están claros".

"Somos una democracia consolidada, firme, transparente, de las más avanzadas de Europa, y tenemos unos sistemas que funcionan. Lo que no tenemos tan avanzado es la derecha y la ultraderecha, que tienen unos tics del pasado preocupantes", ha lamentado.

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