La promesa de Sergio Camello a Isma Juárez si el Rayo gana la Conference: "Si me regalas la filmografía de El Gran Wyoming..."

Isma Juárez aprovecha la jornada de puertas abiertas organizada por la UEFA para hablar con aficionados, jugadores y entrenador del Rayo Vallecano sobre su histórica final de la Conference League en Leipzig.

Cuando queda poco menos de una semana para que el Rayo Vallecano juegue la final de la Conference League, Isma Juárez ha visitado su ciudad deportiva en el 'media day' de la UEFA, donde ha podido hablar con aficionados, jugadores y su entrenador, Íñigo Pérez.

Los aficionados, habituales a ver los entrenamientos del Rayo, le explican que ya saben quién va a ser titular "antes que el staff". Todos ellos irán a Leipzig, escenario de la final, algunos con escala en Mallorca y el amigo de uno de ellos incluso desde Fuerteventura.

En la rueda de prensa de Íñigo Pérez, Isma le pregunta por la boda de Isi y le propone que, si ganan la copa, la pongan en el altar "como hizo Lopera en su día". "No es que autorice, es que voto por ello", responde el técnico rayista.

El reportero pregunta a Iván Balliu por los jugadores del Crystal Palace, su rival en la final. El jugador le explica que los vieron el otro día y no saben "si son modelos de Calvin Klein".

Respecto a sus vacaciones si ganan la Conference League, el defensa rayista le explica que serán "por todo lo alto", "más en el beber" que en el comer.

El Pacha Espino, "una de las personas que más tocha está del Rayo Vallecano", según Isma, le explica al reportero que espera que no haya una tangana, pero si ocurre será "de los primeros que está ahí adelante".

Con Sergio Camello, Isma habla sobre el esfuerzo de los aficionados que les van a acompañar en Lepizig. "No te metes presión, pero dices 'joder, la que hemos liado' y todo lo que mueves", comenta el delantero.

Camello también reniega de uno de sus cromos: "Eso es IA, no me jodas. ¿Como voy a tener esa cara?", afirma el futbolista, que confiesa que cuando le piden firmarlo, "aprovecho para que la firma pase por la cara para taparla".

También se ha filtrado que Camello tiene un perfil en Letterboxd donde hace reviews de películas. Por ello, Isma le plantea un reto: "Si tú marcas un gol, yo me comprometo a regalarte la filmografía completa de El Gran Wyoming".

Camello no solo recoge el guante, sino que sube la apuesta: "Si se gana y tú me regalas la filmografía de El Gran Wyoming, yo me comprometo a ver cada película y hacer una reseña en Letterboxd".

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