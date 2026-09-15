Rodrigo Cuevas responde al alcalde de Oviedo sobre la agresión homófoba: "No se puede dar palizas y ser buena gente"

En Oviedo, un grupo ultra agredía a dos jóvenes médicos al grito de "maricones rojos de mierda". Las palabras del alcalde de la ciudad han generado una gran polémica.

Rodrigo Cuevas se ha estrenado este martes como colaborador de El Intermedio. El Gran Wyoming explica que el "músico, agitador folclórico, asturiano y militante será nuestro corresponsal rural" con el objetivo de contar la actualidad desde el concejo asturiano de Piloña, lugar en el que vive, "o donde me pille", como puntaliza el artista.

A pesar de ello, en esta ocasión Cuevas va a lleva a cabo su sección desde el plató del programa. Ya la primera noticia que analiza es lo ocurrido en Oviedo, donde dos jóvenes médicos sufrieron una agresión homófoba por parte de un grupo ultra al grito de "maricones rojos de mierda". Lo más llamativo, fue la reacción del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que afirmaba que no creía que los agresores fuera "tan mala gente" y, además, señalaba que él no sabía qué había pasado.

"Llamadme atrevido por hacer esta afirmación, pero creo que es rotundamente un no, no se puede andar pegando palizas y ser buena gente", comenta Cuevas. El artista expone que de este suceso se ha podido sacar "una noticia buena", ya que, como cuenta, el pasado fin de semana "5.000 antifascistas se manifestaron contra la agresión". "Me parece una cosa esperanzadora", añade.

Desfilando en madreñas

Wyoming cuenta que también se ha podido ver a Rodrigo desfilando en la Madrid Fashion Week con madreñas. "¿Esto es reivindicación de la cultura asturiana o simplemente que realzan los gluteos?", pregunta el presentador.

"Realza el gluteo, te hace la pierna más larga, te permite curar algún catarro por no mojar los pies y, además, es un calzado tradicional que no está globalizado", explica Cuevas. El artista ha desfilado para Celia B, una diseñadora que cuenta con diseños muy coloridos y alegres, con los que reivindica el color como forma de vida "en vez de la tristeza de los grises".

El problema de la vivienda en el medio rural

Otro de los problemas que más preocupa en nuestro país es el de la vivienda. Muchos jóvenes se están empezando mudar a lo que se conoce como la España vaciada. Cuevas indica que es una buena noticia que los jóvenes vayan a buscar una mejor vida en los pueblos, ya que estos necesitan a jóvenes. "Pero es verdad que si buscan que el problema de la vivienda no les persiga, lo tienen crudo", añade.

El artista expone que el problema de la vivienda también afecta a las zonas rurales debido a la falta de alquileres. "Hay mucha gente que se compra viviendas en las zonas rurales para no vivir en ellas", señala. "Que no se crean que es la panacea de la vivienda y por lo tanto, si hay mucha gentrificación también", concluye.

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