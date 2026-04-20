Los rodeos de Leopoldo López a la hora de reconocer la labor del Gobierno de Sánchez en Venezuela: "Ha sido una política de España"

Andrea Ropero entrevista al opositor venezolano Leopoldo López, que en este vídeo evita destacar la labor del Gobierno de Sánchez en Venezuela, aunque termina reconociendo la "regularización de decenas de miles de venezolanos".

A la salida de un desayuno informativo como parte de la visita de María Corina Machado a España, Andrea Ropero tenía la oportunidad de hablar con Leopoldo López y preguntarle por la decisión de la opositora venezolana de no reunirse con el Gobierno español.

En este sentido, López defendía el papel de "todos los gobiernos europeos" a la hora de que esta nueva fase sea "una fase donde los venezolanos tengan una voz".

La reportera le pregunta sobre la reunión de la flamante Premio Nobel de la Paz con Vox, un partido que no quiere inmigrantes. López, sin embargo, prefería poner "énfasis en cómo avanzar en esta etapa".

Sobre si ha sido Ayuso y Feijóo, o el Gobierno español y Zapatero quienes han hecho más por los venezolanos, el opositor prefería no 'mojarse' y hablaba de "los españoles", para después terminar reconociendo la labor del Gobierno actual "con respecto a la regularización de decenas de miles de venezolanos".

"A usted mismo le dieron la nacionalidad y a Edmundo González lo sacaron en un avión del Ejército español", le recuerda Andrea, mientras que López prefiere seguir hablando de "una política de España".

El político venezolano admite que Delcy Rodríguez continúa como presidenta de Venezuela "con el apoyo de Estados Unidos", si bien justifica la entrega del Nobel de la Paz a Trump por parte de María Corina Machado porque "Estados Unidos dio un paso muy significativo en sacar a Nicolás Maduro".

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