Machado justifica no reunirse con Sánchez por la cumbre de Barcelona: "Es la prueba de por qué no conviene"

Los detalles La líder opositora venezolana, que no ha tenido ningún encuentro con los socialistas del Gobierno español, ha asegurado que su presencia en el país "coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial".

La líder opositora venezolana María Corina Machado, en una rueda de prensa en Madrid, criticó la Cumbre de la Democracia en Barcelona organizada por el Gobierno español, afirmando que evidenció la inconveniencia de reunirse con Pedro Sánchez. Machado, quien se reunió con líderes conservadores como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, pero no con socialistas, destacó que su presencia en el foro no fue intencionada pero sí providencial. Afirmó que Venezuela está preparada para elecciones libres, en contraste con las autoridades venezolanas que priorizan la economía sobre el tema electoral. El presidente colombiano Gustavo Prieto expresó temor a una "vendetta política" si Machado regresa.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha dicho este sábado en Madrid que "lo ocurrido en Barcelona", en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno español, "ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente".

Con estas palabras Machado ha respondido, en una rueda de prensa, a las preguntas relacionadas con las declaraciones sobre la situación de Venezuela que han hecho algunos de los líderes internacionales presentes en el foro que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El presidente de Colombia, Gustavo Prieto, dijo que entre el pueblo venezolano hay "un gran temor" al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una "vendetta política". Por su parte, el dirigente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hicieron en Barcelona un llamamiento a la no injerencia política en Venezuela.

"Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente", ha dicho María Corina Machado, que durante su visita a España se ha reunido con varios líderes conservadores, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), pero no ha tenido ningún encuentro con los socialistas del Gobierno español. "Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial", ha añadido Machado.

"Hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia, pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela", ha concluido.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral y dan prioridad a la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.

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