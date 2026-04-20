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Nueva polémica de María Corina Machado: dice que no quiere meterse en el rifirrafe político mientras pone en duda las elecciones en España

¿Qué ha dicho? "Yo sí espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables que permitan la expresión de una nación que avanza y acompaña la causa democrática en Hispanoamérica", ha dicho.

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado durante su visita al Senado en Madrid.

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez ya ha respondido desde Venezuela a los cánticos racistas de Carlos Baute el pasado sábado en Madrid, quien alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a Rodríguez. Paradójicamente, Diosdado Cabello y María Corina Machado coinciden. Ambos aseguran que esas palabras están totalmente fuera de lugar.

Hasta ahora, el Gobierno ha intentado no entrar en la polémica, explicando que el encuentro entre Sánchez y Corina no se había producido porque ella no lo había pedido. Pero Machado el sábado fue más allá, diciendo que no era conveniente reunirse con Sánchez.

Este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas.

María Corina Machado le ha respondido poco después. Dice que ella se reúne con quien busca, con quien quiere el bien para su país, como si el Gobierno de Sánchez no lo fuera. Y aunque insiste en que ella no quiere meterse en el rifirrafe político español, ha dejado otra frase un tanto polémica: ha deseado unas elecciones "impecables" para nuestro país.

De esta manera, María Corina Machado ha utilizado las declaraciones de Albares para justificar su no a reunirse con Pedro Sánchez. "Las declaraciones recientes y agresiones explican muy bien la decisión para tener unas reuniones y otras no", ha señalado.

Sin embargo, Machado decidió no reunirse con el Gobierno antes de las palabras del ministro de Exteriores. El sábado dijo que no era conveniente. "La reunión que ha tenido en Barcelona, con varios dirigentes y líderes políticos de distintos países es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente", aseguró.

Por su parte, el ministro Albares le ha reprochado que en el pasado pidiese ayuda a España y ahora actúe así. "No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas. Pero ella ha actuado como líder ideológica", ha apuntado Albares en una entrevista en RNE.

La respuesta de Machado llegó unas horas después recalcando que se reúne con quien quiere el bien para Venezuela. "He estado reuniéndome con ciudadanos, autoridades, dirigentes. No solamente con distintas posiciones ideológicas, con distintas trayectorias, distintas generaciones, pero tienen algo en común, quieren el bien para mi país", ha asegurado.

Y aunque dice que no quiere entrar en política española, ha dejado una opinión que parece sembrar dudas sobre las elecciones en España. "Yo sí espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables que permitan la expresión de una nación que avanza y acompaña la causa democrática en Hispanoamérica", ha dicho.

Por su parte, Feijóo justifica que no se reúna con Sánchez. "Tener una reunión con el presidente del Gobierno que ha compadreado y sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido", ha señalado el líder del PP. En cambio, el expresidente socialista Felipe González asegura que "no es cuestión de ideologías". "La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología, sino de la convicción profunda de en qué consisten los valores de la democracia", ha dicho.

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