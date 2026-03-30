El Gobierno dará la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López por la vía exprés

¿Por qué es importante? Leopoldo López vive en España desde octubre de 2020, después de pasar casi siete años encarcelado en Venezuela tras participar en el fallido levantamiento militar.

El Consejo de Ministros planea otorgar la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en Madrid, mediante un real decreto que le concederá la carta de naturaleza. Esta decisión, confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se debe a la falta de pasaporte y reconocimiento de nacionalidad en Venezuela. López, líder del partido Voluntad Popular y cofundador del World Liberty Congress, fue arrestado en 2014 y liberado en 2019. Su familia reside en España. La nacionalidad se otorga por su relevancia y motivos de política exterior, permitiéndole continuar su labor en defensa de la democracia.

El Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.

El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. "Hoy Leopoldo está libre en Madrid gracias a este Gobierno", ha indicado.

Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria.

Dadas estas circunstancias especiales, el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".

El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.

Es líder del partido Voluntad Popular y se ha dedicado a desarrollar el World Liberty Congress (WLC), una alianza creada en 2022 para unir a ciudadanos y gobiernos democráticos del mundo para hacer frente a las dictaduras, y de la que es cofundador con el disidente ruso Gary Kasparov y la activista iraní Masih Alinejad.

Su esposa, Lilian Tintori, sus tres hijos y sus padres residen también en España.

López fue arrestado en 2014 en Caracas y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de encabezar los actos violentos de las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.

Cumplió condena durante casi tres años en una cárcel militar y, posteriormente, fue traspasado a arresto domiciliario hasta su liberación en abril de 2019 por militares opositores a Nicolás Maduro y seguidores de Juan Guaidó, jefe del Parlamento y autoproclamado (en enero de 2019) presidente encargado de Venezuela, reconocido como tal por más de 50 países.

Leopoldo López vive en España desde octubre de 2020. Antes, estuvo en la residencia del embajador de España en Caracas como huésped, tras participar en ese fallido levantamiento militar. Salió clandestinamente del país y finalmente voló a España.

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