La responsabilidad que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la trágica situación que han vivido las residencias de ancianos durante la crisis del coronavirus, es uno de los debates de la pandemia que queda por resolver.

A este respecto la presidenta madrileña ha defendido su gestión asegurando que su Administración nunca firmó un protocolo oficial estableciendo criterios de edad, por ejemplo, para excluir de los hospitales a los ancianos de las residencias.

"Aquí no se ha dejado morir a nadie, no se ha firmado un protocolo oficial que diga que la vida de una persona vale más por tener una edad u otra", ha señalado Ayuso. Unas palabras que indignan a El Gran Wyoming en El Intermedio.

"Señora Ayuso, usted sabe que lo que dice no es verdad", destaca Wyoming, que afirma que "en Madrid no hubo solo un protocolo oficial, hubo seis y son oficiales no simples borradores como sostiene".

Además, Wyoming destaca que "la señora Ayuso define eso como un simple baile de protocolos": "Es vergonzoso se mire por dónde se mire. Además, sostiene que ha habido miles de traslados de las residencias a los hospitales, pero se olvida de que en marzo el 80% de los fallecidos que vivían en estos centros no fueron trasladados a un hospital".

"Si en vez de por el PP, estos protocolos hubieran sido firmados por otro partido, ¿cuántas veces habrían salido los obispos a hablar de la cultura de la muerte como hacen con el aborto o la eutanasia?", se pregunta Wyoming en este vídeo.

El Gran Wyoming repasa en este vídeo cómo la presidenta de Madrid asegura que "siempre se ha vendido a Madrid como unos ricos a los que nada les importa", y llega a "liarse" con una metáfora algo controvertida en plena pandemia en la que dice que "Madrid tiene que tratar a los ancianos como en una urna".

