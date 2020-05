La Comunidad de Madrid ya ha empezado a repartir mascarillas FPP2 para todos los ciudadanos de la región. Según la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se trata de las mejores mascarillas para hacer frente a la pandemia aunque, como ha explicado El Gran Wyoming, muchos sanitarios recriminan que ellos están desprotegidos y no tienen acceso a este material.

En la misma entrevista en la que defendió el uso de las FPP2 para la población general, Ayuso también afirmó conocer de dónde viene el nombre de Covid-19: "Es coronavirus, diciembre del 19".

La presidenta también aseguró que "Ifema nos ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos, que son amplios, los pacientes sanan muy bien".

"Claro que sí, cómo no se le habría ocurrido eso a nadie. No entiendo por qué los sanitarios de Ifema se quejaban de no tener equipos de protección, si no les hacía falta con esos techos tan altos", ha bromeado El Gran Wyoming.

Otros momentos destacados

También El Gran Wyoming analiza en este vídeo la comentada portada de Isabel Díaz Ayuso en la que sale con los brazos cruzados en el pecho: "Ha conseguido que en vez de hablar de su gestión hablemos de la foto".

El presentador también ha analizado la gestión de la pandemia de coronavirus que está llevando a cabo la presidenta madrileña. "La última semana de Ayuso ha sido tan convulsa que echa de menos hasta los días en los que trabajaba de community manager del perro de Aguirre".