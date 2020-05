Justo antes de la votación, de la prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez daba las gracias a EH Bildu desde la tribuna por una abstención que no se había materializado.

"Agradecerle el tono y la abstención del compromiso de investidura que se puede materializar en un acuerdo de derogar la reforma laboral", decía el presidente del Gobierno a Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso.

Ésta le respondía: "Se me ha adelantado y ha dado por hecho nuestra abstención. Tengo que suponer es que han aceptado el acuerdo para la derogación integra de la reforma laborar. Cuando hay voluntad política se ve que es posible, por lo tanto, hagámoslo más", manifestaba la diputada.

Ante esta situación, El Gran Wyoming no da crédito: "Con el revuelo que ha generado, ¿cómo pudo pasar desapercibido el anuncio de que se había pactado la derogación íntegra de la reforma laboral?", se pregunta.

No sabe si fue porque los diputados estaban en el pasillo echándose gel hidroalcólico en ese momento, o porque los periodistas no se enteraron por fallos en la señal del directo de la sesión..., o porque simplemente "pensaron que era el típico chiste que Sánchez lleva años contando sobre sobre la derogación de la norma. "No pierde su gracia", bromea el presentador.