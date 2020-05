Salvo sorpresa de última hora, la quinta prórroga del estado de alarma saldrá adelante este miércoles en el Congreso. Con el voto favorable del PNV, anunciado por su portavoz, Aitor Esteban, durante su intervención en el pleno, el Gobierno se garantiza más 'síes' que 'noes' en la votación, suficiente para aprobar una nueva prórroga.

Al 'sí' de los seis diputados del PNV se suma el de los dos parlamentarios de Más País, según ha anunciado Íñigo Errejón también durante el pleno. Así, la prórroga contará con al menos 176 votos a favor, tras el acuerdo alcanzado esta semana por el Ejecutivo con Ciudadanos, cuyos 10 diputados votarán 'sí'.

Votarán también a favor los partidos de la coalición de gobierno -PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35)-, así como el diputado del Partido Regionalista Cántabro, el de Teruel Existe y la diputada de Coalición Canaria.

La ampliación del estado de alarma se encontrará, en cambio, con el 'no' ya confirmado del PP (88), Vox (52), Junts per Catalunya (8), la CUP (2) y Foro Asturias. También votará en contra el diputado de Compromís, Joan Baldoví, tras la bronca con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la financiación autonómica.

Se abstendrán, en cambio, el BNG y Nueva Canarias, cuyos representantes han confirmado durante el pleno esta postura, así como Navarra Suma, que ya había anunciado su abstención.

En cuanto a Esquerra Republicana, durante su intervención en el Congreso Gabriel Rufián no explicitado el sentido de su voto, aunque se ha mostrado muy duro con el Gobierno, por lo que, previsiblemente, la formación independentista votará 'no'. Tampoco EH Bildu ha aclarado oficial cuál será su postura, aunque Sánchez le ha agradecido una abstención desde la tribuna durante el turno de réplica. En cualquier caso, aun con el 'no' de ambas formaciones y si no hay cambios, la prórroga saldrá adelante.

Sánchez reprocha a Rufián su voto en contra

El presidente del Gobierno ha reprochado durante una de sus intervenciones que Esquerra Republicana se posicione en contra de la quinta prórroga estado de alarma, recordándoles que la Abogacía del Estado determina que "es el único instrumento que tiene el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia". En este sentido, ha destacado que antes imponer el confinamiento los contagios incrementaban un 35% cada día y a día de hoy, el porcentaje está "por debajo del 0,2%".

Si bien, Pedro Sánchez ha tendido una mano a Gabriel Rufián, asegurando que han mantenido y mantienen "los compromisos de investidura": "Hemos estado negociando durante la madrugada, les hemos ofrecido superávit para esas políticas sociales que demandaban y hemos reconocido las competencias de las comunidades autónomas".

La derogación de la reforma laboral, sobre la mesa

Una de las peticiones de EH Bildu para ofrecer su abstención a la prórroga del estado de alarma es la derogación de la reforma laboral de manera íntegra. Algo que la diputada Mertxe Aizpurua considera que el presidente del Gobierno ha aceptado. Y es que, ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha anunciado el voto de la formación vasca.

"Señor Sánchez ha dado por hecho nuestra abstención e, incluso la ha anunciado. Tengo que suponer que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral", ha señalado la dirigente de EH Bildu después de que el presidente del Gobierno agradeciera su abstención en una de las intervenciones.