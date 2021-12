Noviembre cierra con casi 62.000 trabajadores afiliados más, una cifra récord que supone una mejora de los datos de 2019. Además, también bajan los ERTE. Pedro Sánchez ha afirmado que la bajada del paro es el reflejo del crecimiento y la recuperación de la economía española. Sin embargo, la mala noticia de los datos del paro es la temporalidad. Así lo ha reflejado la vicepresidenta segunda, que ha reconocido que combatir la temporalidad es su principal objetivo. "Llevamos muchos meses trabajando y soy optimista", ha destacado Yolanda Díaz.

Por su lado, el PP no ha compartido el optimismo del Gobierno con los últimos datos del paro. Teodoro García Egea ha afirmado que "los datos de empleo demuestran la incoherencia de Sánchez": "No se puede sacar pecho de los datos de empleo producidos por la reforma laboral del PP y a la vez decir que hay que derogarla". "Claro, es todo mérito de la reforma laboral del PP, lo que pasa es que ha necesitado nueve años para dar resultados", ironiza El Gran Wyoming, que reflexiona sobre el "ingenio de Egea": "Debería sustituirme al frente de El Intermedio, se encontraría como en casa podría seguir haciendo chistes sin sentido y, además, no discutiría con Yolanda Díaz, pero tendría otra rubia que le marearía con los datos".