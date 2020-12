José Ignacio Domínguez, teniente coronel retirado, ha explicado en Más Vale Tarde que el polémico chat en el que altos mandos del Ejército retirados llaman a fusilar a "26 millones de hijos de puta" y dar un golpe de Estado "lleva funcionando más de un año" y que la intención al crearlo era diferente: "Se creó como un chat de amigos". "En privado no son ni monárquicos, ni demócratas", así de claro ha hablado Domínguez, que estuvo hasta hace días en el polémico chat.

Además, el teniente coronel retirado, ha explicado que la radicalización de los mensajes de este chat coincide con el aumento de la crispación propiciada por partidos como Vox. Es más, en el siguiente vídeo se puede escuchar el mensaje de audio de Santiago Abascal a este polémico chat y la reacción de El Gran Wyoming al oírlo.

Esto ha provocado que Vox haya sido preguntado por el asunto, pero su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha evitado condenar el contenido afirmando que son "chats privados" por lo que "no se puede conocer su contenido". Unas palabras con las que El Gran Wyoming no está de acuerdo porque estos mensajes reflejan la supervivencia del franquismo en algunos sectores de nuestras Fuerzas Armadas". "No son unos jubilados cualquiera", detalla Wyoming, que recuerda que con el pasado de España "no hay que tomárselos a broma". Puedes ver su respuesta completa a Vox y al polémico chat en el vídeo principal de esta noticia.