Irán ha respondido al asesinato con un dron estadounidense del general Soleimani, el número dos del mando militar iraní, atacando con el lanzamiento de una veintena de misiles contra tropas estadounidenses en Irak. Tras la ofensiva, Trump ha anunciado "sanciones económicas" de inmediato.

Para conocer más a fondo el aumento de la tensión en la crisis entre Irán y Estados Unidos, El Intermedio cuenta con el corresponsal Mikel Ayestaran, que asegura que la escalada de violencia "se vive con nerviosismo", teniendo en cuenta que las decisiones de Donald Trump son "impredecibles".

Explica que, la decisión de Trump de asesinar a Soleimani, según las crónicas de 'The New York Times' "fue por un momento de calentón", a lo 'far west'. Además, señala que "es una decisión que pudieron haber tomado sus dos antecesores y que no lo hicieron".

Por otro lado, Ayestaran cuenta que Trump vive un momento de mucha presión por su situación interna en Estados Unidos, "a las puertas del 'impeachment' y con las votaciones a la vuelta de la esquina".

Un ataque "medido"

El periodista asegura que el ataque iraní con misiles ha sido medido. "Son 21 misiles contra dos bases militares iraquíes, han dicho que no se han perdido soldados, lo que hace pensar que ha sido un ataque medido y, a la vez, han lanzado un mensaje de que tienen la capacidad de golpear a la presencia estadounidense en la región", concluye.

Sobre el futuro de esta crisis, "no se puede saber si vamos a estar a las puertas de un gran conflicto entre las dos potencias", lo que sí se sabe es que "Irak se convierte una vez más en un campo de batalla entre dos potencias y los iraquíes van a seguir poniendo las víctimas".