¿Saben los jóvenes usar un callejero?: "Me siento súper inútil. Me quedo en casa, es horroroso"

El Intermedio acude a las puertas de un instituto en Madrid. Quiere comprobar si los adolescentes están preparados para afrontar un futuro sin teléfonos móviles. "Ellos son el daño colateral de la guerra comercial entre China y EEUU", bromea Wyoming.

¿Cómo se sentirían si no pudieran usar su teléfono móvil nunca más? "No podría, literalmente. Lo primero que hago es mirarlo cuando me levanto", afirma una joven. "Sería como volver a tener 12 años y tenías que quedar llamando por teléfono a las casas de los amigos", explica otro joven.

El Intermedio les pone a prueba. ¿Saben orientarse sin usar una app? ¿Cómo manejan un callejero de Madrid? ¿Saben utilizar un Walkman?