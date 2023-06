Los niños son todos unos expertos en la amistad. Por ello, Thais Villas se ha trasladado hasta un colegio de Primaria para conversar con ellos sobre estas cuestión. Además de desvelar quiénes son sus mejores amigos, los pequeños también han valorado si también ven a los miembros de su familia de este modo.

En el caso de Carla, asegura que su hermano no es precisamente su amigo: "Me rompe todo, así que me tiene contentita", afirma la niña, que asegura que "a veces me echan la culpa por su culpa". "Mis padres son más bien familia", opina por su parte Noa, mientras que Asier explica que es "más que un amigo, es un padre".

Respecto a los amigos de sus padres, Aitana expresa la poca emoción que le produce pasar los fines de semana con ellos: "Me aburro", lamenta la pequeña, mientras su compañero Bruno recuerda que "una vez fui al cumpleaños de la amiga de mi madre y no podía más por la noche" porque "estuvimos tres horas en un restaurante".

Sobre los trucos para hacer amigos, Nicolás propone a "quien está todo el día en su habitación que salga, que vaya al parque": "Yo de niño, recuerdo que todo el rato que veía un niño le decía '¿quieres ser mi amigo'". Para que Thais fuera su amiga, los niños y niñas afirman que tendría que "guardar secretos, animarte y cuando estas triste desahogarte hablando con él".