Thais Villas ha visitado un colegio de primaria para hablar con los niños sobre la amistad. Carla es toda una experta en la materia, pues le asegura a la reportera de El Intermedio que tiene "casi cien amigos". Por el otro lado está Bruno, que asegura que solo tiene cuatro porque "no me apetece socializar mucho". Otro Bruno reconoce que "antes tenía de amigos a casi toda la clase y era mucho trabajo".

Respecto a si prefieren tener un solo mejor amigo o 25 amigos, Cristina se decanta por lo primero porque "si es muy buen amigo no me dejará". Sin embargo, su compañera Carla le avisa: "A lo mejor se puede ir con otra". Los pequeños explican en el vídeo sobre estas líneas cómo tiene que ser un amigo y en qué se diferencia de un compañero de clase.

También desvelan quién es su mejor amigo, que en el caso de Asier y Jaime son ellos dos. Estos niños cuentan a Thais la curiosa forma en como se convirtieron en inseparables gracias a un llavero-aguacate: "Me gasté 13 euros", recuerda Jaime. Sobre si Bruno e Ian serán siempre mejores amigos, Ian opina que "si nos seguimos viendo sí, pero si la universidad nos separa yo creo que no", aunque afirma que "le daría la mitad del sándwich, pero entero no".