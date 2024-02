Thais Villas vuelve al colegio, en esta ocasión para preguntar a sus alumnos por los animales en todas sus facetas, desde cuando corretean por una granja, hasta los que encontramos en un plato acompañados de patatas fritas. En el segundo caso, Celia asegura que "me encanta la carne, pero no me la quiero comer porque es un animal muerto", aunque confiesa que sí lo hace. Hedaya, por su parte, explica que no le gusta nada del cerdo, "solo el jamón".

Thais les pregunta en el vídeo sobre estas líneas qué animal les gustaría probar para saber si está bueno. En este sentido, Aitana asegura que le gustaría conocer el sabor del "elefante": "Como es tan arrugado, querría saber cómo sabe". Pablo, sin embargo, comenta que querría probar las "cucarachas", mientras que Olga se decanta por "el perro".

Los niños y niñas también explican qué son para ellos los vegetarianos, si bien aseguran, como Sebastián, que "hay que comer de todo en esta vida". "Me gusta ir a la montaña y ver verde y hojas, pero no me gusta estar siempre comiendo eso", apunta por su parte Celia.