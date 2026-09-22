La reacción de Borja Sémper cuando la IA le dice que se parece a Hugh Jackman: "Antes de que acabe con el mundo, una cosa buena que ha hecho"

Thais Villas visita el Congreso de los Diputados en busca de los dobles de los políticos y le pregunta a la inteligencia artificial. ¿Se parecen Mónica García y Maribel Verdú? ¿Y Rufián y Adrien Brody? Las respuestas de la IA, en este vídeo.

Thais Villas ha visitado el Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos a qué famosos se parecen. De este modo, la reportera ha encontrado parecidos de lo más surrealista, desde Montse Mínguez y Cucurella hasta Gabriel Rufián y Santiago Abascal.

Pero ¿qué opina la inteligencia artificial? La reportera de El Intermedio pone a los diputados frente a la IA y le pregunta por sus parecidos famosos.

En el caso de Mónica García, la IA le encuentra parecido con Maribel Verdú "por rasgos y expresión", mientras que en el caso de Maribel Vaquero asegura que le recuerda a Anabel Alonso.

Gabriel Rufián asegura que "nos va a comer la inteligencia artificial", pero cuando Thais Villas le plantea la posibilidad de que le diga que se parece a Brad Pitt, el diputado de ERC lo tiene claro: "P'alante, que nos coma". Sin embargo, la IA le saca parecido con Joseph Gordon-Levitt o "en algunos ángulos" con Adrien Brody. "Si solo tiene un ángulo", reacciona divertido Rufián.

Quien mejor parado sale de las comparaciones de la inteligencia artificial es Borja Sémper, al que le encuentra parecido con Hugh Jackman y Patrick Dempsey. "Antes de que acabe con el mundo, una cosa buena que ha hecho", comenta el portavoz del PP, que aunque tiene claro que no se les parece, tampoco va a llevarle la contraria a la IA.

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