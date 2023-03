Raúl Pérez se convierte en el personaje del día: Ramón Tamames, el candidato de Vox a la moción de censura que contesta a las preguntas de Wyoming en El Intermedio.

'Tamames' se muestra indignado con su tardanza en entrar al programa: "Lo que no puede ser es que venga otro con un tocho de 20 páginas y no me deje intervenir", comentaba el economista encarnado por Raúl Pérez, que aseguraba que "por fin España ha podido escuchar mis opiniones, hasta ahora solo lo hacían las teleoperadoras".

El economista cambia de opinión en apenas unos segundos y pasa de asegurar en el Congreso que los inmigrantes consiguen trabajo al día siguiente de llegar a España a asegurar en plató que está "totalmente a favor": "Refugees welcome".