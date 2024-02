'Rafa Nadal', imitación de Raúl Pérez mediante, acude al plató de El Intermedio para hablar de 'sportwashing' tras su 'fichaje' por Arabia Saudí. "No te has hecho la láser en las piernas", le comenta Wyoming. Acto seguido, le cuenta que mucha gente está en contra de su fichaje.

Es un país donde se cometen atrocidades contra los derechos humanos", señala. Él le responde. "La verdad es que yo he estado allí y no he visto a ninguna mujer quejarse de la falta de derechos, bueno y sin quejarse, porque como van en burka no he visto ninguna", comenta.

Wyoming insiste con el trato que recibe homosexuales y minorías. "Con los billetes no son racistas para nada, porque los tienen de todos los colores", añade 'Nadal' sobre su acuerdo con Arabia Saudí a pesar de la falta de derechos sociales y asegura que "me han fichado a mi para tener un poco más de mano izquierda".