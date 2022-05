Una noche más, Mikel Ayestarán ha conectado con El Intermedio para hacer su crónica de la guerra en Ucrania. El periodista, que ha pasado los últimos dos días en Zaporiyia, ha explicado en qué estado han llegado los civiles rescatados de Mariúpol, así como la incertidumbre que se respira en esta ciudad.

Preguntado sobre qué podría estar preparando Putin de cara al 9 de mayo, día en que se conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi, Ayestaran no se atreve a hacer una predicción: "Cualquiera sabe lo que pasa por la cabeza de Vladimir Putin", señala, aunque tiene muy claro qué es lo que no va a suceder: "Ese día no va a terminar esta guerra, que es lo que todos desearíamos". Entre las posibilidades que se barajan, que el periodista repasa en el vídeo sobre estas líneas, apunta que la más probable es que Putin declare la guerra a Ucrania, ya que "hasta ahora solo habla de operación especial".

"Aquí no caen las bombas, pero pueden caer mañana"

Mikel Ayestaran conecta un día más con El Intermedio desde Ucrania, donde ha contado lo que ha visto en Zaporiyia, una ciudad ucraniana que es el principal punto para los civiles que huyen de la guerra. Puedes ver sus reflexiones en este vídeo.