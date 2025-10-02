¿Qué consecuencias tiene el cierre del Gobierno de EEUU? Sandra Sabatés explica las claves del 'Shutdown'

¿Qué es el 'Shutdown?, ¿por qué se ha cerrado el Gobierno de Estados Unidos?, ¿cuánto durará? ¿qué consecuencias tiene? Sandra Sabatés explica en este vídeo de El Intermedio todas las claves.

Sandra Sabatés destaca que Estados Unidos ha vivido su "primera jornada de caos tras el cierre del Gobierno", conocido como 'Shutdown'. Pero, ¿qué significa eso? La periodista lo explica en este vídeo de El Intermedio: "Sucede cuando demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para aprobar las leyes presupuestarias".

"En este caso, el desacuerdo ha tenido lugar tras la negativa de los republicanos a incluir las demandas demócratas sobre la financiación sobre los servicios de salud, el conocido como 'Obamacare'", explica Sandra Sabatés, que destaca que "este es el primer 'Shutdown' de Trump en esta legislatura, pero el tercero con él como presidente del Gobierno".

Además, "es imprevisible cuánto puede dudar esta situación", afirma la periodista, que recuerda que "el último duró 34 días y fue el más largo en 40 años". Pero, ¿y cuáles son las consecuencias? "Lo habituales el cierre de museos, parques nacionales o monumentos, además se verán interrumpidos trámites como la expedición de pasaportes o visados", detalla Sandra Sabatés, que explica que, sin embargo, "otros servicios esenciales como el postal, la seguridad sociales o ayudas médicas siguen funcionando con normalidad".

Por otro lado, este cierre del Gobierno afectará "aproximadamente a unos 750.000 funcionarios públicos, que se verán suspendidos de empleo y sueldo temporalmente". "Fiel a su estilo, Donlad Trump h anunciado que llevará al límite este bloqueo presupuestario y que realizará despidos masivos.

