Un año más, los 'Globos Señoros' 'premian' a los más machistas de España. Cristina Gallego presenta esta 'gala' y repasa comentarios, como los de José María Saiz, alcalde de Villar de Cañas, que dijo que Irene Montero "tiene llagas en la boca de chupársela al coletas" o del concejal de Poble Nou de Benitatxell, Manolo Segarra, que definió hacer la colada como "un trabajo de gilipollas o de mujeres", por los que ambos han perdido el puesto.

Entre los 'nominados' también están los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahúja, que se dirigieron a las vecinas de un colegio mayor femenino como "putas ninfómanas": "Si se fueran a trabajar fuera lo suyo no contaría como fuga de cerebros", asegura Gallego en el vídeo sobre estas líneas.

Como último candidato, la colaboradora de El Intermedio sitúa a Francisco Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III y asesor del PSOE en la reforma de la 'ley del solo sí es sí', que al hablar sobre consentimiento sexual se preguntaba "¿Y si estamos con la pareja que está dormida? ¿Primero la tenemos que despertar?": "Alumnos del señor Álvarez, quemad los apuntes de Derecho Penal. Si no sabe que eso se llama violación, lo mismo os dice que un homicidio no cuenta si la víctima está dormida porque no se ha enterado", sentencia Gallego antes de dar a conocer el 'ganador'.