La monja Pepa Torres denuncia la falta de apoyo de la Comunidad de Madrid: "Podemos decir que no le interesan los pobres"

La religiosa, junto a Maite Zabalza, trabaja en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Ambas se distinguen por ser muy reivindicativas e incluso "incómodas" ya que, como cuentan a Andrea Ropero, "reclamamos derechos".

Siguen conociéndose casos de discriminación machista en cofradías. El ministerio de Igualdad está investigando a tres más por haber excluido a las mujeres en sus procesiones. Pero esta discriminación no se limita a estas hermandades. Andrea Ropero ha podido charla con Pepa Torres y Maite Zabalza, dos monjas que viven en el barrio de Lavapiés, en Madrid, que, además, tienen un perfil muy reivindicativo dentro de la iglesia donde abogan por una inclusión real de la mujer en la institución.

Pepa cuenta que para ellas lo natural es trabajar a pie de calle ya que "el Evangelio tiene que ver con todo esto, no con un edificio ni con una iglesia hecha con muros". "Lo que hacemos aquí es compartir la vida, las luchas, los sueños, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos sociales y derechos de las mujeres", indica Torres.

"Queremos ser una red de vida", añade Maite, "no es que ayudemos, es que vivimos, nos gusta sentirnos vecinas, compañeras de lucha". Ropero cuenta que paseando por el barrio se han encontrado con un hombre que tiene una historia con ambas religiosas. Cuenta que ellas le ayudaron a él y a otros 31 compañeros a conseguir sus papeles.

Torres señala que la Comunidad de Madrid no apoya ninguna iniciativa social "mínimamente crítica". "A la Comunidad de Madrid, podemos decir claramente, que no le interesan los pobres", añade. En cuanto a la Iglesia, Pepa indica que la institución "hace todo lo posible por no escuchar nuestra voz y nuestras reivindicaciones". "Nosotras no nos callamos", afirma, "resultamos un poco subversivas". "Incómodas", añade Maite, "porque reclamamos derechos".

"Con los sectores más críticos con los que trabajamos, por ejemplo, la revuelta de mujeres en la Iglesia, que nosotras formamos parte de ese movimiento, hay una serie de alianzas y apoyos muy fuertes", explica Pepa. Pero, como expone, "hay otros sectores más institucionales que no nos apoyan ni nos legitiman".

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