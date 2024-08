El Intermedio recupera este divertido tramo de Thais Villas en el que visitó un colegio para conocer cómo se enfrentan los niños a las mentiras. Los niños contaron, por ejemplo, cuál había sido la mentira más gorda que habían contando nunca. Juan explicó que una vez le dijo a su hermano que jugaba muy bien al fútbol aunque "es malísimo". Emma, en cambio, alabó la camiseta nueva de su madre pero, en realidad, no le gustaba nada.

La reportera también les enfrentó a varias situaciones para saber si dirían la verdad o, en cambio, preferirían mentir. Por ejemplo, ¿cómo reaccionarían ante una comida que no les ha gustado? Los pequeños coincidieron en que les dirían que no había sido de su gustos. Una niña, además, le aseguró a Villas que, a pesar de que la comida no fuera de su agrado, se la comería. "¡Qué remedio!", dijo resignada.

Thais también quiso saber si con sus profesores son sinceros cuando les pillan despistados. Julia le explicó a la reportera que ella miente y les dice que, aunque esté mirando para otro lado, "los oídos escuchan y me estoy enterando". Luis, por su parte, mintió ya que dijo que "estaba estudiando" pero era mentira, algo que provocó las risas de su compañera.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.