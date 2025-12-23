Nevenka Fernández habla de su acosador, Ismael Álvarez: "Es un perverso narcisista y con una gran capacidad de manipulación"

"Sufrir un maltrato es algo que te destroza en muchos aspectos como individuo, pero es que la reacción social me remató", confiesa Nevenka Fernández a Sandra Sabatés en 'Mujer tenía que ser'.

"Es un perverso narcisista". Así califica Nevanka Fernández a su acosador, el exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. "Esta persona tenía el poder de una ciudad que le veneraba y con una gran capacidad de manipulación", añade.

Nevanka revela en 'Mujer tenía que ser' que nunca ha esperado una disculpa por parte de su acosador y reconoce que en algún momento de su vida ha sentido "compasión" hacia él por el tipo de persona que es. "He conocido de primera mano a esta persona y a veces hasta he tenido compasión porque me parece tremendo que una persona no pueda reconocer lo que ha hecho y que tenga que vivir con eso", le explica a Sandra Sabatés.

En su libro 'El poder de la verdad', Fernández relata cómo vivió es momento de su vida y sobre todo cómo se sintió cuando la sociedad la dio la espalda y la criticó duramente por denunciar el acoso que recibía por parte de Ismael Álvarez.

"Sufrir un maltrato es algo que te destroza en muchos aspectos como individuo, pero es que la reacción social me remató", confiesa. Desde que se dio a conocer su caso, las empresas no la contrataban e incluso le llegaron a recomendar que borrase su nombre de los currículums para así poder tener una oportunidad.

Ante esta dramática situación, Nevanka se vio obligada a abandonar España y marcharse al extranjero para poder rehacer su vida y así sanar todas las heridas. Un exilio autoimpuesto que le generó odio hacia sí misma y dejó secuelas profundas.

"Esa renuncia y ese incluso odio propio a quien era yo, a la persona que había estado 26 años en España. Para poder seguir viviendo tuve que olvidarme de lo que había pasado y de esa Nevenka", comenta.

Con el tiempo, Nevenka se ha convertido en un símbolo de lucha feminista, algo que ella nunca esperaba: "Lo vivo con una gran gratitud, es algo que no esperaba. Entiendo la importancia de lo que hice y con una gran esperanza de que realmente sirva a los demás".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

