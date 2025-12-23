Nevenka Fernández a Sandra Sabatés: "Me di cuenta que no podía sobrevivir callada a algo tan injusto y duro"

Sandra Sabatés conversa con Nevenka Fernández sobre el acoso que sufrió y la fuerza que la llevó a denunciarlo. La primera mujer que sentó a un político en el banquillo recuerda cómo logró entender lo vivido y explica su proceso de sanación personal.

Sandra Sabatés tuvo la oportunidad de charlar con Nevenka Fernández en Mujer tenía que ser. Nevenka fue la primera mujer en lograr sentar en el banquillo a un político, el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por un delito de acoso sexual. Ahora, la leonesa relata cómo vivió esa oscura etapa de su vida en 'El poder de la verdad'.

"Durante todos estos años, desde que aquello ocurrió, una de mis terapias ha sido escribir. Me he enfocado en ayudar para que se pueda comprender un poco mejor qué es un acoso, cuáles son las consecuencias y cuáles son las herramientas que yo fui adquiriendo para sanar", explica Fernández.

Cuando Sabatés le pregunta de dónde sacó la fuerza para denunciar a su acosador, Nevenka reconoce que en aquel momento no se sentía valiente. Sin embargo, con el paso del tiempo ha entendido que otras personas puedan ver en ella "esa valentía".

"Mi valentía fue necesaria para sobrevivir, ni siquiera sabía que era el acoso", relata. Además, señala que fue gracias a la doctora que la atendió en urgencias cuando empezó a comprender realmente lo que estaba viviendo. "En ese proceso del entendimiento me fui dando cuenta del horror y que no podía sobrevivir callada a algo tan injusto y duro", concluye.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

