Un Elon Musk gigante toma Times Square: protesta contra el magnate en Nueva York por la pornografía generada por Grok

El contexto La protesta tiene lugar a escasas horas de que SpaceX protagonice la mayor salida a bolsa de la historia en el índice Nasdaq.

Una estatua inflable de Elon Musk apareció en Times Square, Nueva York, como protesta contra la pornografía infantil generada por Grok, la IA de SpaceX. La instalación precede a la histórica salida a bolsa de SpaceX, que busca captar 75.000 millones de dólares, superando el récord de Aramco. La figura de Musk, con detalles satíricos, denuncia que el 65% de las imágenes de Grok son sexualizadas. Panfletos con el lema #StopSpaceXChildNudes instan a cortar la financiación de la firma. La polémica sobre contenido explícito en plataformas de Musk persiste, pese a las directrices para moderar la explotación sexual.

Una imponente estatua inflable de varios metros de altura con el torso desnudo y el rostro caricaturizado de Elon Musk apareció este jueves en el centro de la icónica plaza de Times Square, en Nueva York, como parte de una protesta contra la pornografía infantil e imágenes explícitas generadas por Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) del magnate.

La instalación se produce estratégicamente apenas unas horas antes de que SpaceX, la empresa aeroespacial que absorbió recientemente a la firma desarrolladora de dicha IA, protagonice este viernes la mayor salida a bolsa de la historia en el índice Nasdaq.

El muñeco gigante, que acaparó las miradas de los transeúntes, destaca por un nivel de detalle que incluye recreaciones de los granos de la espalda y el vello corporal de Musk, acompañado por tatuajes satíricos. Uno de ellos, ubicado en el brazo, es un corazón con la palabra ketamina en el medio, mientras que en su voluminoso abdomen se lee la frase en letras mayúsculas: "SPACEX'S GROK MAKES AI CHILD PORN" (Grok de SpaceX hace pornografía infantil con IA).

Durante la jornada, numerosos turistas se detenían a tomarse fotos con la estructura. Sin embargo, al ser consultados por EFE, la mayoría declaraba no conocer los detalles de las acusaciones contra la IA del multimillonario, señalando que solo ubicaban a Musk por su faceta de consejero delegado de Tesla y gurú tecnológico.

Los organizadores de la campaña, algunos con el rostro cubierto con bandanas, repartían a los curiosos tarjetas postales con el encabezado "Greetings from Times Square" (Saludos desde Times Square) con una reproducción de la enorme figura de Musk en medio de la icónica plaza.

Las postales y los carteles desplegados en la plaza denuncian, citando un reporte de The New York Times, que de 4,4 millones de imágenes distribuidas por Grok en un periodo reciente de nueve días, se estima que un 65 % eran sexualizadas o explícitas.

Los panfletos cierran con el lema #StopSpaceXChildNudes, instando a cortar la financiación de la firma tecnológica bajo el argumento de que invertir en ella equivale a apoyar la explotación infantil y la pornovenganza -cuando alguien comparte o publica imágenes íntimas de una persona sin su permiso-.

SpaceX llega lanzada a la bolsa estadounidense

Según la oferta pública inicial (OPI), un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de 135 dólares por título le permitirá a SpaceX captar unos 75.000 millones de dólares, superando con creces el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, de 25.600 millones.

Con esa operación, su valor de mercado se sitúa en torno a 1,77 billones de dólares, lo que la colocaría entre las diez mayores cotizadas del mundo. Será la primera en salir a bolsa de un grupo de firmas de IA encabezadas por Anthropic, que tiene una valoración privada de 965.000 millones, y OpenAI (850.000 millones), posiblemente este año, así como Perplexity (20.000 millones), en 2028.

La polémica en torno al contenido explícito no es nueva para el ecosistema de Musk. Después de que el magnate comprara la red social X, se actualizaron las directrices para permitir la publicación de "desnudos o comportamiento sexual de adultos producido y distribuido con consentimiento", extendiendo explícitamente esta política a contenidos y animaciones generadas por IA, como el anime o el hentai.

A pesar de que las normas de la plataforma prohíben de forma estricta la explotación sexual y el daño a menores, colectivos civiles han denunciado que las salvaguardas e infraestructuras de moderación actuales de Grok -el chatbot integrado en la red social- han fallado en prevenir la creación y difusión de imágenes explícitas no consentidas, afectando incluso a menores de edad.

El verano pasado, los suscriptores de X Premium empezaron a utilizar Grok para generar imágenes no consensuadas de personas en ropa interior, una inquietante tendencia que llevó a usuarios de todo el mundo a pedir una mayor restricción de la herramienta y la eliminación del contenido generado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido