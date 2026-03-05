El Intermedio convierte a los 'purgados' de Vox en 'El Equipo A-rriba España': "El papel de Hannibal le pega más a Abascal"

Tras la expulsión de José Ángel Antelo, líder y portavoz de Vox en Murcia, el programa ha recurrido a la Inteligencia Artificial para descubrir cómo sería la cabecera de una serie protagonizada por todos los "rebeldes" del partido de ultraderecha.

El grupo parlamentario de Vox en Murcia ha decidido expulsar a José Ángel Antelo, su líder y portavoz, y han exigido que entregue su acta de diputado. "Esta decisión llega después de que Antelo acusara a Vox de haber falsificado su firma digital para retirarle la portavocía", explica Sandra Sabatés, "algo que niegan los de Abascal y han querido zanjar con el despido".

"Españoles, si no teníamos suficiente con la guerra de Irán ahora ha estallado otro conflicto bélico dentro de Vox: la guerra de 'se irán todos'", comenta el Gran Wyoming, "menos Abascal". En esta guerra, como expone, solo puede quedar uno "y a ser posible grande y libre".

Wyoming indica que parece que hay pocas posibilidades de que se firmen la paz, "y si lo hacen luego habrá que ver si la firma es falsa". Antelo se ha negado a entregar su acta y, además, ha señalado que se sentía decepcionado con el líder de Vox. "Antelo es un pan sin sal, creo que lo han echado por soso", afirma Wyoming.

Abascal, por su parte, ha respondido a las acusaciones de Antelo negando cualquier manejo de su firma, aunque sí ha reconocido "que le enseñaron la puerta de salida". "Qué duro es Abascal haciendo escabechinas", señala Wyoming, "sabíamos que quería cargarse la Agenda 2030, pero, a este paso, se va a cargar a 20 o 30 compañeros".

Javier Ortega Smith se ha solidarizado con Antelo que, al igual que este, también fue expulsado de Vox. Wyoming señala que los rebeldes del partido de ultraderecha "se están empezando a unir para hacer la puñeta". "Si se hiciera una serie sobre ellos está sería la cabecera", anuncia.

El Intermedio comparte una cabecera como la del 'Equipo A', pero, en este caso, son "el Equipo A-rriba España". En las imágenes se puede ver a José Ángel Antelo, Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

"Qué ganas tengo de ver el primer capítulo", comparte Wyoming, "aunque el papel de Hannibal le pega más a Abascal". "Con la diferencia de que él cuando se enciende el puro lo que dice es 'me encanta que las purgas salgan bien'", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.