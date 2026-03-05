"El okupa de Moncloa haciéndose el chulito con EEUU": la 'señora bien' critica a Sánchez por su choque con Trump

La 'señora bien' de El Intermedio avisa a Pedro Sánchez por su choque con Estados Unidos y le dice que "esta gente no se anda con chiquitas y nos van a quitar Ceuta, Melilla y Canarias".

La 'señora bien' llega al plató de 'El Intermedio', un día más criticando a Pedro Sánchez: "El okupa de Moncloa haciéndose el chulito con Estados Unidos", afirma 'Piluchi', que avisa que "esta gente no se anda con chiquitas y nos van a quitar Ceuta, Melilla y Canarias".

"Ya me imagino la matraca que vais a dar con el 'No a la guerra' otra vez", se queja la 'señora bien', que recuerda cuando Wyoming se apuntó al "antibombardeo" con sus "amiguitos" Bardem, Ana Belén o Zapatero, "vuestras pancartas y vuestro cigarrito porro haciendo el saltimbanqui".

'Piluchi', que afirma no estar a favor de la guerra, sino "en contra" de todo lo que diga Pedro Sánchez, también recuerda cuando varios actores aparecieron en el Congreso con camisetas de 'No a la guerra' para "silenciar al mejor presidente que ha tenido este país", según ella José María Aznar. "Cuando lo hace un americano vestido de búfalo está mal, pero si lo hace Juan Echanove es un libertador", comenta.

La 'señora bien' también aplaude las palabras de Ayuso en las que invitaba a las políticas de la oposición a "irse solas y borrachas por Teherán" y asegura que "a las feministas quizás os guste eso, porque con el burka no te piropean".

