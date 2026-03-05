Ahora

Sketch de Cristina Gallego

"El okupa de Moncloa haciéndose el chulito con EEUU": la 'señora bien' critica a Sánchez por su choque con Trump

La 'señora bien' de El Intermedio avisa a Pedro Sánchez por su choque con Estados Unidos y le dice que "esta gente no se anda con chiquitas y nos van a quitar Ceuta, Melilla y Canarias".

La 'señora bien' de El Intermedio avisa a Pedro Sánchez por su choque con Estados Unidos y le dice que "esta gente no se anda con chiquitas y nos van a quitar Ceuta, Melilla y Canarias".

La 'señora bien' llega al plató de 'El Intermedio', un día más criticando a Pedro Sánchez: "El okupa de Moncloa haciéndose el chulito con Estados Unidos", afirma 'Piluchi', que avisa que "esta gente no se anda con chiquitas y nos van a quitar Ceuta, Melilla y Canarias".

"Ya me imagino la matraca que vais a dar con el 'No a la guerra' otra vez", se queja la 'señora bien', que recuerda cuando Wyoming se apuntó al "antibombardeo" con sus "amiguitos" Bardem, Ana Belén o Zapatero, "vuestras pancartas y vuestro cigarrito porro haciendo el saltimbanqui".

'Piluchi', que afirma no estar a favor de la guerra, sino "en contra" de todo lo que diga Pedro Sánchez, también recuerda cuando varios actores aparecieron en el Congreso con camisetas de 'No a la guerra' para "silenciar al mejor presidente que ha tenido este país", según ella José María Aznar. "Cuando lo hace un americano vestido de búfalo está mal, pero si lo hace Juan Echanove es un libertador", comenta.

La 'señora bien' también aplaude las palabras de Ayuso en las que invitaba a las políticas de la oposición a "irse solas y borrachas por Teherán" y asegura que "a las feministas quizás os guste eso, porque con el burka no te piropean".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán afirma que ha atacado un petrolero de EEUU en el Golfo e Israel bombardea Beirut y Teherán
  3. El ex líder de Vox en Murcia insiste en que llevará al partido ante la Justicia por falsedad documental: "Mi firma es personal"
  4. Hallan el cuerpo sin vida de la joven que seguía desaparecida tras colapsar la pasarela de El Bocal (Santander)
  5. Rita Maestre denuncia acoso tras filtrarse su dirección en anuncios que ofrecen sexo: "Aparecen hombres llamando a mi puerta"
  6. Demandan a Google por causar el suicido de un hombre de 36 años tras iniciar un romance con su IA