El 'Álbum de demócratas vintage' no para de crecer. Dani Mateo sigue sumando foto a su archivador. La primera que presenta en esta ocasión corresponde a Hazte Oír. La plataforma ha sacado a la calle con un autobús decorado con imágenes de Pedro Sánchez convertido en Hitler. Como afirma Mateo, "a los neonazis de Ferraz les está explotando la cabeza" y añade, que deben pensar "¿en qué quedamos, si estamos en contra de Pedro Sánchez por qué le ponemos un disfraz tan chulo?".

El siguiente vídeo que comparte Mateo vuelve hasta Ferraz para compartir la última ocurrencia de los manifestantes frente a la sede del PSOE: utilizar muñecas hinchables a la vez que gritaban: "¡No es una sede, es un puticlub!". Dani Mateo, comenta irónico, que "no sabes si estás en una sede del PSOE o en una despedida de soltero en Magaluf".

Dani Mateo ha querido destacar la "parte humana de esta historia". Como expone, "tu imagínate a ese señor de derechas, a media tarde, hinchando su muñeca y diciéndole a su mujer: cariño, me voy a 'putodefender' España no me esperes levanta". El colaborador comparte una imagen de un señor en el metro con una de esas muñecas.