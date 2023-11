Dani Mateo muestra en El Intermedio las nuevas instantáneas de su 'Álbum de demócratas vintage'. Como afirma el colaborador, "esta colección es como los Pokemon, siempre son diferentes y algunos echan fuego por la boca".

La primera escena que comparte es precisamente frente al Congreso de los Diputados. Como explica Mateo, las protestas están durando muchos días y, debido a ello, "muchos manifestantes no tienen claro si aún son monárquicos o ya no". En las imágenes se ve como un grupo de señoras dedican insultos a Felipe VI mientras que, a la vez, otros manifestantes gritan: "¡Viva el rey!". El colaborador afirma que, en la derecha, "el rey genera discrepancias, no como la reina Letizia que a todos les cae mal".

Los 'demócratas vintage' también tienen problemas para ponerse de acuerdo para elegir la bandera que mejor les representa. En el siguiente vídeo que comparte Dani Mateo dos hombres discuten por una de las banderas utilizadas ya que uno de ellos le pide al otro que quite una bandera preconstitucional enganchada en una de las vallas. El otro hombre le replicar que "para la fundación Francisco Franco es legal".

Para Dani Mateo el problema de los 'demócratas vintage' no es Pedro Sánchez sino que les confunde la investidura. Esto queda patente con la tercera imagen presentada por el colaborador que está protagonizada por una señora que no sabe exactamente de qué está en contra. La mujer pregunta a uno de los manifestantes: "¿Contra quién vamos?". Y un chico le responde: "Hombre, están aquí todos los hijos de puta que van a votar aquí al Pedro Sánchez de los cojones".