Sandra Sabatés entrevista en El Intermedio a Colita, una de las fotógrafas que mejor ha documentado los cambios de España. Feminista hasta la médula, también dirigió el departamento de fotografía de Vindicación Feminista, la primera revista feminista de nuestro país.

"Veo el movimiento feminista actual con una gran alegría y una gran ilusión de ver que la gente joven se involucra y sale a la calle. Gritan, exigen y, palabra que detesto, se empoderan", afirma Colita, que admite que una de sus fotos (dos secretarias arrodilladas en el suelo) ahora no se podría publicar puesto que tendría otra lectura. "Es una fotografía en la que ellas se cachondean de su jefe, pero salen de espaldas y con el culo en pompa y ahora no se podría publicar", explica en El Intermedio.

Sobre su trabajo más especial, Colita recuerda la fotografía de Orson Welles, "pues uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad me dedicó 10 minutos de su tiempo y eso lo pongo en el currículum".

La fotógrafa también recuerda junto a Sandra Sabatés el momento en el que se disfrazó para colarse en el entierro de Franco. "Los de 'Cambio 16 me pidieron que fuera a hacer fotos porque a sus fotógrafos ya les conocían y los perseguían por todo Madrid", recuerda Colita, que relata que se puso una gabardina con un banderón español e iba haciendo el saludo fascista. "Me paseé por donde me dio la gana y por donde quise", concluye.