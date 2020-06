Sandra Sabatés entrevista en El Intermedio a Colita, una de las fotógrafas que mejor ha documentado los cambios de España. Feminista hasta la médula retrató el franquismo y la transición con una mirada crítica y provocadora.

Algunas de sus fotografías la llevo, incluso, a pasar por comisaría, algo que, como la propia Colita afirma, "fue muy divertido": "Llamé a las hermanas Núñez que hacían de modelo para mí en aquella época y una amiga les hizo los primeros tangas de la historia". "Quedó muy divertido, pero muy provocador, esto lo hacer ahora y vas a la cárcel".

Incluso, Colita se disfrazó para colarse en el entierro de Franco. "Los de 'Cambio 16 me pidieron que fuera a hacer fotos porque a sus fotógrafos ya les conocían y los perseguían por todo Madrid", recuerda la fotógrafa, que destaca que de puso una gabardina con un banderón español cosida e iba haciendo el saludo fascista". "Me paseé por donde me dio la gana y por donde quise", concluye.