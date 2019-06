¿Ha olvidado el feminismo a las mujeres mayores? Una antropóloga reivindica su importancia en la sociedad

¿Cuál es la carga vital que define a las mujeres mayores de nuestro país?, se pregunta Sandra Sabatés, haciendo referencia a esas mujeres que ahora tienen entre 60 y 80 años.

"Están marcadas por los patrones y roles de género", comenta la antropóloga Mónica Ramos. "A muchas de ellas no se las permitió estudiar, se casaron en un modelo franquista, y todavía arrastran esa idea de cuidar a todo el mundo, de ser seres para otros", relata la experta.

"Desde el feminismo cuestionamos el modelo de mujer dedicada a los demás", y por ello a veces es difícil trabajar estos temas con ellas, explica Ramos.

Para tratar este modelo hay que hacerlo con especial cuidado, porque "pueden venirse abajo": "Es un modelo que las ha dado valor. Para ellas ha sido importante lo que han hecho aunque la sociedad no se lo reconozca".

Por eso, cuando trata con colectivos de mujeres mayores, el mensaje que les trasmite es el siguiente: "Habéis hecho esto, no lo sigáis haciendo. Ahora tenéis la oportunidad de hacer lo que queréis hacer y con quién". Y les hace ver que este puede ser uno de sus mejores momentos.

Sandra Sabatés reflexiona sobre la época de la vejez: "Se relaciona con la enfermedad, con una etapa llena de límites y medicinas", comenta la periodista. ¿Es posible recuperar cierto prestigio de la vejez?

Ramos aboga por hablar más de la vejez en los medios: "Las vemos como personas improductivas, que no sirven para nada". En este sentido, explica que "la representación de la vejez y el envejecimiento está muy unida con la salud. Se generó la idea de que envejecer es enfermar".

"Hay un déficit en el feminismo por no fijarse en las mujeres mayores"

"El feminismo no puso el foco en el envejecimiento y lo está poniendo de una manera muy reciente", explica. Por lo que ha habido una gran invisibilidad de cuál ha sido la vida de las mujeres mayores.

Entre los referentes que la antropóloga reivindica están las mujeres con las que ella trabaja en temas de formación y de intervención social, las 'lideresas de Villaverde' y su madre.

También otras pensadoras históricas, como Simone de Beauvoir, que "muchos la conocen por sus textos de feminismo pero que la conoce menos por sus textos de vejez", indica. "Me han marcado y me han hecho construir una identidad femenina distinta a si no las hubiera conocido", asegura Ramos.

Otros momentos destacados

En la entrevista completa, la antropóloga Mónica Ramos explica que a las mujeres se nos ha inculcado que "nuestro cuerpo tiene que ser elegido por un hombre".